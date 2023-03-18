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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Уиган Атлетик
Уотфорд - Уиган Атлетик: обзор матча 18 марта 2023
Уотфорд
18.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
45'
К. Дэвис
51'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Уиган Атлетик
Желтая карточка
И. Луза
90'
+6
Желтая карточка
К. Дэвис
89'
Замена
Д. Моррис
️️️️
К. Сема
87'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Р. Портеус
75'
74'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Х. Тьехи
70'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
У. Кин
67'
Желтая карточка
Т. Дариква
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Л. Бакуна
64'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Ж. Нгакия
64'
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. МакКлин
46'
Замена
К. Лэнг
️️️️
С. Колкер
45'
+3
Желтая карточка
Д. Синани
ГОЛ! 1:0!
К. Дэвис
Пас отдал
Ж. Педро
45'
29'
Желтая карточка
О. Рекик
29'
Желтая карточка
М. Пауэр
12'
Замена
О. Рекик
️️️️
Ч. Хьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
10
Данель Синани
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
4-4-2
26
Бахман
5
Портеус
20
Кэткарт
29
Худт
2
Нгакия
12
Сема
10
Бакуна
8
Коне
26
Луза
9
Педро
9
Дэвис
3-3-3-1
13
Амос
29
Колкер
2
Дариква
4
Нэйлор
24
Ньямб
4
Тьехи
4
Хьюз
8
Пауэр
16
МакКлин
10
Синани
18
Кин
12
Сема
3
Моррис
3
Моррис
12
Сема
2
Нгакия
2
Гаспар
2
Гаспар
2
Нгакия
5
Портеус
22
Асприлья
22
Асприлья
5
Портеус
10
Бакуна
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
10
Бакуна
4
Хьюз
44
Рекик
44
Рекик
4
Хьюз
4
Тьехи
19
Осгор
19
Осгор
4
Тьехи
29
Колкер
10
Лэнг
10
Лэнг
29
Колкер
18
Кин
9
Магеннис
9
Магеннис
18
Кин
Остались в запасе
Уотфорд
Уиган Атлетик
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Уотфорд - Уиган Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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