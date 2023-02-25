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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Уиган Атлетик
Престон - Уиган Атлетик: обзор матча 25 февраля 2023
Престон
25.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
53'
Д. Джонсон (П)
57'
Т. Кэннон
27'
Г. Каннингэм (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Уиган Атлетик
Замена
Д. Стори
️️️️
Т. Пэррот
90'
+6
Вторая желтая
Р. Брэди
90'
+5
90'
+4
Замена
С. Колкер
️️️️
Д. МакКлин
Замена
П. Бауэр
️️️️
Г. Каннингэм
90'
+2
Желтая карточка
Р. Брэди
87'
86'
Желтая карточка
Д. Синани
81'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Ч. Хьюз
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Джонсон
81'
Желтая карточка
Т. Кэннон
77'
65'
Замена
Д. Синани
️️️️
У. Кин
65'
Замена
Т. Пирс
️️️️
Т. Дариква
ГОЛ! 2:1!
Т. Кэннон
Пас отдал
А. Брауне
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Джонсон
53'
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Каннингэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Джошуа Онома
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
19
Тело Осгор
АП
4-4-2
28
Вудман
18
Каррерас
8
Каннингэм
6
Линдсэй
4
Диаби
8
Брауне
4
Ледсон
14
Джонсон
44
Поттс
9
Кэннон
19
Пэррот
4-1-2-1-2
13
Амос
24
Ньямб
6
Уотмоу
2
Дариква
4
Хьюз
4
Тьехи
8
Пауэр
16
МакКлин
10
Лэнг
11
Флетчер
18
Кин
19
Пэррот
14
Стори
14
Стори
19
Пэррот
8
Каннингэм
5
Бауэр
5
Бауэр
8
Каннингэм
14
Джонсон
11
Брэди
11
Брэди
14
Джонсон
2
Дариква
46
Пирс
46
Пирс
2
Дариква
16
МакКлин
29
Колкер
29
Колкер
16
МакКлин
18
Кин
10
Синани
10
Синани
18
Кин
4
Хьюз
19
Осгор
19
Осгор
4
Хьюз
Остались в запасе
Престон
Уиган Атлетик
13
Дэвид Корнелл
ВР
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Джошуа Онома
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
32
Джэйми Джонс
ВР
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Джошуа Онома
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Престон - Уиган Атлетик
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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