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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Ротерхэм
Уиган Атлетик - Ротерхэм: обзор матча 08 мая 2023
Уиган Атлетик
08.05.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
0 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Ротерхэм
Замена
С. Смит
️️️️
Х. Тьехи
88'
88'
Замена
П. Киосо
️️️️
Д. Хагилл
75'
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Кина
Замена
A. Sharif
️️️️
Э. Скалли
69'
60'
Желтая карточка
У. Хардинг
Замена
C. Sze
️️️️
С. Колкер
60'
59'
Желтая карточка
Л. Ельде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Тело Осгор
АП
10
Каллум Лэнг
ПВ
25
Энтони Скалли
ПВ
Главный тренер
Шон Мэлони
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
2
Хаким Одоффин
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Уиган Атлетик
12
Tom Watson
ВР
24
Harry McHugh
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
23
Abdi Sharif
ЦП
45
Youssef Chentouf
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
Ротерхэм
26
Робби Хемфри
ВР
30
Петер Киосо
ПЗ
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
3-3-1-3
1
Тикл
29
Колкер
44
Рекик
6
Уотмоу
46
Пирс
4
Тьехи
4
Хьюз
16
МакКлин
10
Лэнг
19
Осгор
25
Скалли
3-3-2-1-1
1
Йоханссон
25
Хамфрис
6
Вуд
45
Хардинг
5
Ельде
2
Одоффин
15
Брэмолл
29
Линдси
8
Кина
24
Фосу
9
Хагилл
4
Тьехи
8
Смит
8
Смит
4
Тьехи
25
Скалли
23
23
25
Скалли
29
Колкер
19
19
29
Колкер
9
Хагилл
30
Киосо
30
Киосо
9
Хагилл
8
Кина
9
Келли
9
Келли
8
Кина
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ротерхэм
12
Tom Watson
ВР
24
Harry McHugh
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
45
Youssef Chentouf
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
26
Робби Хемфри
ВР
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
12
Tom Watson
ВР
24
Harry McHugh
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
45
Youssef Chentouf
ЦФ
Остались в запасе
26
Робби Хемфри
ВР
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Уиган Атлетик - Ротерхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
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