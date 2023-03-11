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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Уиган Атлетик
Бернли - Уиган Атлетик: обзор матча 11 марта 2023
Бернли
11.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
3 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
14'
Н. Телла
48'
Н. Телла
76'
Л. Фостер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Уиган Атлетик
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
А. Зарури
84'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Д. Каллен
84'
79'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Желтая карточка
К. Робертс
79'
ГОЛ! 3:0!
Л. Фостер
Пас отдал
М. Обафеми
76'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Витиньо
74'
68'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Э. Флетчер
67'
Замена
У. Кин
️️️️
К. Лэнг
67'
Замена
Х. Тьехи
️️️️
М. Пауэр
Замена
Л. Фостер
️️️️
Э. Барнс
63'
Замена
Д. Корк
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
63'
52'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Т. Пирс
50'
Желтая карточка
Т. Дариква
ГОЛ! 2:0!
Н. Телла
Пас отдал
Л. Байер
48'
45'
Желтая карточка
К. Лэнг
30'
Замена
С. Колкер
️️️️
Д. Магеннис
28'
Вторая желтая
О. Рекик
ГОЛ! 1:0!
Н. Телла
Пас отдал
А. Зарури
14'
9'
Желтая карточка
О. Рекик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
10
Данель Синани
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Тело Осгор
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
3-2-2-2-1
49
Мурич
14
Робертс
5
Байер
18
Экдаль
22
Матсен
2
Витиньо
24
Каллен
7
Гудмундссон
21
Зарури
23
Телла
35
Барнс
3-2-1-1-2
13
Амос
2
Дариква
44
Рекик
4
Хьюз
24
Ньямб
46
Пирс
8
Пауэр
10
Лэнг
11
Флетчер
9
Магеннис
7
Гудмундссон
4
Корк
4
Корк
7
Гудмундссон
24
Каллен
22
Бастьен
22
Бастьен
24
Каллен
2
Витиньо
21
Обафеми
21
Обафеми
2
Витиньо
21
Зарури
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
21
Зарури
35
Барнс
9
Фостер
9
Фостер
35
Барнс
9
Магеннис
29
Колкер
29
Колкер
9
Магеннис
8
Пауэр
4
Тьехи
4
Тьехи
8
Пауэр
46
Пирс
16
МакКлин
16
МакКлин
46
Пирс
11
Флетчер
19
Осгор
19
Осгор
11
Флетчер
10
Лэнг
18
Кин
18
Кин
10
Лэнг
Остались в запасе
Бернли
Уиган Атлетик
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Компани
32
Джэйми Джонс
ВР
10
Данель Синани
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
10
Данель Синани
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Бернли - Уиган Атлетик
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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