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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Ковентри
Уиган Атлетик - Ковентри: обзор матча 14 марта 2023
Уиган Атлетик
14.03.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
83'
К. МакФадзин (АГ)
52'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Ковентри
87'
Желтая карточка
Г. Хамер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. МакФадзин
83'
Замена
Ч. Уайк
️️️️
С. Колкер
80'
Замена
К. Лэнг
️️️️
Д. Синани
72'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Х. Тьехи
61'
Замена
Т. Пирс
️️️️
Т. Дариква
61'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Э. Флетчер
61'
Желтая карточка
Т. Дариква
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
Д. Бидуэлл
46'
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
Д. Берроуз
46'
Замена
Б. Шиф
️️️️
Ш. Магуайр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
2
Джек Берроуз
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
25
Райан Хоули
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
4-1-3-2
13
Амос
2
Дариква
29
Колкер
4
Хьюз
24
Ньямб
4
Тьехи
16
МакКлин
10
Синани
8
Пауэр
11
Флетчер
18
Кин
4-1-2-3
13
Уилсон
5
МакФадзин
2
Дойл
15
Макнелли
21
Бидуэлл
38
Хамер
2
Берроуз
28
Экклз
24
Магуайр
24
Гудден
14
Дьекереш
2
Дариква
46
Пирс
46
Пирс
2
Дариква
4
Тьехи
19
Осгор
19
Осгор
4
Тьехи
10
Синани
10
Лэнг
10
Лэнг
10
Синани
11
Флетчер
9
Магеннис
9
Магеннис
11
Флетчер
29
Колкер
10
Уайк
10
Уайк
29
Колкер
2
Берроуз
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
2
Берроуз
24
Магуайр
18
Шиф
18
Шиф
24
Магуайр
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ковентри
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Уиган Атлетик - Ковентри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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