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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Уиган Атлетик
Бристоль Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 15 февраля 2023
Бристоль Сити
15.02.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
36'
Р. Аткинсон
65'
Э. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Уиган Атлетик
Желтая карточка
М. Сайкс
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Д. МакКлин
Желтая карточка
Д. Таннер
90'
+1
81'
Желтая карточка
Д. Уотмоу
79'
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Э. Флетчер
Замена
С. Белл
️️️️
А. Скотт
77'
Замена
М. Сайкс
️️️️
А. Вайманн
77'
72'
Желтая карточка
Р. Ньямб
65'
ГОЛ! 1:1!
Э. Флетчер
Пас отдал
М. Пауэр
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Г. Корник
61'
46'
Замена
Т. Пирс
️️️️
Т. Дариква
46'
Замена
К. Лэнг
️️️️
Д. Синани
46'
Замена
У. Кин
️️️️
Т. Осгор
ГОЛ! 1:0!
Р. Аткинсон
Пас отдал
А. Мехмети
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
8
Алекс Скотт
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
19
Тело Осгор
АП
8
Макс Пауэр
ПП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Бристоль Сити
12
Никита Хайкин
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
10
Каллум Лэнг
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
4-2-2-2
1
О'Лири
3
Принг
26
Винер
5
Аткинсон
19
Таннер
8
Уилльямс
37
Джеймс
8
Скотт
9
Мехмети
18
Вайманн
23
Корник
4-1-3-1-1
13
Амос
24
Ньямб
4
Хьюз
6
Уотмоу
2
Дариква
4
Тьехи
8
Пауэр
10
Синани
16
МакКлин
19
Осгор
11
Флетчер
18
Вайманн
17
Сайкс
17
Сайкс
18
Вайманн
23
Корник
21
Уэллс
21
Уэллс
23
Корник
8
Скотт
11
Белл
11
Белл
8
Скотт
2
Дариква
46
Пирс
46
Пирс
2
Дариква
11
Флетчер
4
Нэйлор
4
Нэйлор
11
Флетчер
10
Синани
10
Лэнг
10
Лэнг
10
Синани
19
Осгор
18
Кин
18
Кин
19
Осгор
Остались в запасе
Бристоль Сити
Уиган Атлетик
12
Никита Хайкин
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
32
Джэйми Джонс
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Бристоль Сити - Уиган Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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