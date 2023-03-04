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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Бирмингем Сити
Уиган Атлетик - Бирмингем Сити: обзор матча 04 марта 2023
Уиган Атлетик
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
60'
Э. Флетчер
4'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Бирмингем Сити
89'
Замена
М. Робертс
️️️️
Д. Грэм
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Д. Синани
85'
73'
Замена
Р. Хадра
️️️️
С. Хоган
69'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Т. Чон
Желтая карточка
Д. МакКлин
66'
65'
Пенальти не реализован!
С. Хоган
ГОЛ! 1:1!
Э. Флетчер
Пас отдал
Д. МакКлин
60'
Замена
Т. Пирс
️️️️
О. Рекик
58'
Замена
У. Кин
️️️️
Х. Тьехи
46'
43'
Желтая карточка
Э. Чанг
30'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
Желтая карточка
Д. Синани
13'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
10
Данель Синани
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Тело Осгор
АП
8
Макс Пауэр
ПП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Элфи Чанг
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Амос
4
Хьюз
6
Уотмоу
44
Рекик
24
Ньямб
4
Тьехи
10
Синани
16
МакКлин
8
Пауэр
19
Осгор
11
Флетчер
4-1-1-2-2
26
Радди
13
Лонг
6
Дин
2
Колен
6
Трасти
20
Чанг
7
Бакуна
19
Чон
10
Грэм
25
Хоган
10
Юткевич
44
Рекик
46
Пирс
46
Пирс
44
Рекик
4
Тьехи
18
Кин
18
Кин
4
Тьехи
10
Синани
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Синани
10
Грэм
4
Робертс
4
Робертс
10
Грэм
19
Чон
28
Меджбри
28
Меджбри
19
Чон
25
Хоган
30
Хадра
30
Хадра
25
Хоган
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Бирмингем Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Уиган Атлетик - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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