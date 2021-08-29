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    Алексей Скворцов - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Игоревич
    Фамилия Скворцов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 января 1992 (31 год)
    Рост 185
    Вес 72
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 12 2 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2021 Был в запасе Енисей (Красноярск) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    21.11.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:0 Енисей (Красноярск)
    17.11.2021 82' -90' Енисей (Красноярск) 3:0 Текстильщик (Иваново)
    90'
    03.10.2021 46' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:3 Енисей (Красноярск)
    90'
    29.09.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 4:1 Енисей (Красноярск)
    25.09.2021 1' -78' Оренбург (Оренбург) 2:0 Енисей (Красноярск)
    19.09.2021 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:3 Томь (Томск)
    15.09.2021 1' -90' Факел (Воронеж) 3:1 Енисей (Красноярск)
    10.09.2021 1' -85' Енисей (Красноярск) 1:0 Балтика (Калининград)
    29.08.2021 1' -87' Енисей (Красноярск) 2:2 Волгарь (Астрахань)
    68' 41'
    21.08.2021 1' -63' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 4:3 Енисей (Красноярск)
    14.08.2021 1' -78' Енисей (Красноярск) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    4'
    08.08.2021 1' -83' Текстильщик (Иваново) 0:1 Енисей (Красноярск)
    50'
    31.07.2021 62' -90' Енисей (Красноярск) 0:3 Алания (Владикавказ)
    24.07.2021 62' -89' Спартак-2 (Москва) 2:1 Енисей (Красноярск)
    17.07.2021 73' -90' Енисей (Красноярск) 2:2 Кубань (Краснодар)
    90'
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