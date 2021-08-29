|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|12
|2
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|17.11.2021
|82' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:0
|Текстильщик (Иваново)
|90'
|03.10.2021
|46' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:3
|Енисей (Красноярск)
|90'
|29.09.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|4:1
|Енисей (Красноярск)
|25.09.2021
|1' -78'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|19.09.2021
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:3
|Томь (Томск)
|15.09.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Енисей (Красноярск)
|10.09.2021
|1' -85'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|29.08.2021
|1' -87'
|Енисей (Красноярск)
|2:2
|Волгарь (Астрахань)
|68' 41'
|21.08.2021
|1' -63'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:3
|Енисей (Красноярск)
|14.08.2021
|1' -78'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|4'
|08.08.2021
|1' -83'
|Текстильщик (Иваново)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|50'
|31.07.2021
|62' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:3
|Алания (Владикавказ)
|24.07.2021
|62' -89'
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|17.07.2021
|73' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:2
|Кубань (Краснодар)
|90'