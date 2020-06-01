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    Алексей Скворцов - новости

    #92 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Игоревич
    Фамилия Скворцов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 января 1992 (31 год)
    Рост 185
    Вес 72
    Стоимость:
    € 150
    тыс
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