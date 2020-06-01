«Химки» объявили об уходе пяти игроков

Сразу пять футболистов покинули «Химки» в связи с истечением срока контрактов.

Из подмосковного клуба ушли Дмитрий Каменщиков, Алексей Скворцов, Идрис Умаев, Евгений Пузин и Артем Попов.

«Клуб искренне благодарит всех за отличную совместную работу и желает больших успехов в дальнейшем футбольном пути!» – говорится в публикации «Химок».