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    Хавбек «Нижнего Новгорода»: «Клубам с такими крутыми стадионами, как у нас, можно давать путевки в РПЛ вне конкурса»

    Полузащитник «Нижнего Новгорода» Алексей Скворцов высказал мнение, что клубы из ФНЛ, которые играют на новых современных стадионах, должны получать возможность выступать в РПЛ вне зависимости от занятого места.

    По итогам сезона-2018/19 нижегородцы вышли в стыковые матчи за право выступать в Премьер-лиге, в которых уступили «Крыльям Советов». (1:3, 1:0).

    – Сейчас вовсю обсуждается идея расширения премьер-лиги до 18-ти, а то и 20-ти команд. «Нижний Новгород» по своему потенциалу соответствует РПЛ?

    – Я обеими руками за расширение. Считаю, клубам с такими крутыми стадионами, как у «Нижнего Новгорода», можно давать путевки в премьер-лигу вне конкурса. Тот же волгоградский «Ротор» прямо сейчас пустил бы в РПЛ. Там и арена классная, и состав приличный, и болельщики.

    Нужно, чтобы все арены ЧМ-2018 были представлены на высшем уровне. Уверен, клубы из этих городов сразу бы и игроков сильных насобирали, и маркетинг усилили. Мы же играем для зрителей. А разве им не приятно смотреть картинку с современных арен?! И гранды в Нижний, Волгоград, Калининград или Саранск с удовольствием приезжали бы.

    Федун – о расширении РПЛ до 18 клубов: «Это экономическая глупость. «Спартак» будет голосовать против»

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии33
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      Рейтинг: +292

      Alekxei Z. 24 минуты назад

      Так и будет...
      Год другой и местные бюджеты не смогут содержать эти никому не нужные строения. А так вопрос закроют.

      0
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      Рейтинг: +567

      juvseriy 59 минут назад

      Я бы тоже Ротор хотел видеть в Премьер-Лиге, но не потянет, так что пусть лучше будет по спортивному принципу! А до 18 команд можно расширить

      0
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      Рейтинг: +432

      Серёга Краснодарский 2 часа назад

      кое кому нужно было думать головой где к чм строить поляны. хотел бы ошибаться но аншлаг в Сочи не будет. А в Тамбове наоборот.

      0
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      Рейтинг: +1029

      ГенГриг 3 часа назад

      Мужик, ты бы завязывал курить всякую хрень.

      3
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      Рейтинг: +1341

      Леха из Твери 3 часа назад

      Все делается через *опу. Не благодаря, а вопреки. Настроили стадионов ради мероприятия, который рейтинг царя поднимает и приглушает шумиху о поднятии пенсионного возраста, а потом думают: а как же нам их с умом использовать и окупить? Вот вы всерьез думаете, что ФК Сочи (или питерское Динамо) смогло бы пробиться в РПЛ без своего супернового стадиона? Да хрен бы там, однажды уже загнулась Жемчужина-Сочи и второй раз уже вряд ли бы кто-то взялся за эту команду. Вот так все у нас искусственно и создается, а мы это хаваем.

      0
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      Рейтинг: +1341

      Леха из Твери 3 часа назад

      Сразу в зону еврокубков. Чего уж мелочиться.

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      Рейтинг: +4037

      subbotaspartak > Леха из Твери 36 минут назад

      У нас такой стадион!!!
      Нижний без игры - Чемпион?

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      Рейтинг: +2701

      vgarakh 4 часа назад

      А как же спортивный принцип, или он уже не нужен?

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      Рейтинг: +1341

      Леха из Твери > vgarakh 3 часа назад

      А он был когда-то? Если копнуть, то Краснодар Галицкого с 3-го места вышел в ФНЛ, и с 5-го в РПЛ.

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      Рейтинг: +2933

      ivan-football-fan 4 часа назад

      а...может быть...при наличии стадиона, "построенного к ЧМ"....СРАЗУ В АПЛ?!
      ВО МЫСЛЬ!)))

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      Рейтинг: +2933

      ivan-football-fan 4 часа назад

      Калининград точно ПОДДЕРЖИТ!
      Балтика должна была вылететь из ФНЛ. Осталась потому, что "снизу" клуб отказался входить)))
      СТАДИОН (СТАДИОНИЩЕ!) У НИХ ПОСТРОИЛИ!
      Теперь вместо унизительной ситуации с ФНЛ....СРАЗУ В РПЛ!))))))))

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      Рейтинг: +1970

      paracetamol 4 часа назад

      У КС стадион не хуже.

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