Хавбек «Нижнего Новгорода»: «Клубам с такими крутыми стадионами, как у нас, можно давать путевки в РПЛ вне конкурса»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Алексей Скворцов высказал мнение, что клубы из ФНЛ, которые играют на новых современных стадионах, должны получать возможность выступать в РПЛ вне зависимости от занятого места.

По итогам сезона-2018/19 нижегородцы вышли в стыковые матчи за право выступать в Премьер-лиге, в которых уступили «Крыльям Советов». (1:3, 1:0).

– Сейчас вовсю обсуждается идея расширения премьер-лиги до 18-ти, а то и 20-ти команд. «Нижний Новгород» по своему потенциалу соответствует РПЛ?

– Я обеими руками за расширение. Считаю, клубам с такими крутыми стадионами, как у «Нижнего Новгорода», можно давать путевки в премьер-лигу вне конкурса. Тот же волгоградский «Ротор» прямо сейчас пустил бы в РПЛ. Там и арена классная, и состав приличный, и болельщики.

Нужно, чтобы все арены ЧМ-2018 были представлены на высшем уровне. Уверен, клубы из этих городов сразу бы и игроков сильных насобирали, и маркетинг усилили. Мы же играем для зрителей. А разве им не приятно смотреть картинку с современных арен?! И гранды в Нижний, Волгоград, Калининград или Саранск с удовольствием приезжали бы.

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