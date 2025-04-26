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Дмитрий Хомич
Новости
Дмитрий Хомич - новости
Завершил карьеру
4 октября 1984 (42)
#1 | Вратарь
190 см | 89 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Бывший вратарь «Спартака» Хомич, который «гонял подсрачниками» Дзюбу, нашел новую работу
15 января
1
Экс-жена бывшего игрока «Спартака» раскрыла подробности развода: «Он поступил как самая последняя крыса»
2025.04.26 23:39
2
Хомич: «Дзюбу в «Спартаке» гонял подсрачниками за длинный язык. Не на того нарвался»
2021.12.24 12:54
27
Мирзов и Глушенков ушли из «Химок» и вернутся в «Спартак»
2021.05.31 16:16
7
«Амкар» объявил об уходе Хомича
2018.05.30 09:20
2
Хомич: «В матче с «Амкаром» «Зенит» ничем не впечатлил. Обычная команда»
2018.03.13 16:25
2
Лапочкин: «Стало не по себе, когда после конца матча «Амкар» – «Спартак» увидел толпу, бегущую на поле»
2017.05.16 19:47
3
Джикия: «В матче с «Амкаром» хотел забить Хомичу правой ногой, но мяч срезался на Самедова»
2017.05.13 18:49
6
Фото
Голкипер «Амкара» Хомич взял на себя ответственность за гол «Терека»
2017.04.02 22:58
1
Голкипер «Амкара»: «В матче с «Зенитом» судья был прав. Что тут еще обсуждать?»
2017.03.15 17:07
15
Хомич: «Убивали ли «Зенит» в матче с нами? Нет. Их никогда не убивают»
2017.03.13 20:08
6
Хомич продлил контракт с «Амкаром» на два года
2017.02.20 09:43
Видео
Селихов обратился к болельщикам «Амкара»
2016.11.25 10:32
4
Хомич: «Джикия? У России появился хороший защитник»
2016.11.09 09:34
1
Фото
Хомич продлил контракт с «Амкаром»
2016.05.19 09:23
Хомич: «На тренировках я всегда выкладываюсь полностью, от этого у меня и травма»
2016.04.26 10:56
Гаджиев: «Мордовия» умеет собираться после крупных поражений»
2016.04.14 12:33
Хомич: «Цель - стать футболистом основного состава»
2016.02.03 11:28
3
Гаджиев: «Против ЦСКА хочется сыграть ярко»
2015.12.02 11:46
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