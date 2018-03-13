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    Хомич: «В матче с «Амкаром» «Зенит» ничем не впечатлил. Обычная команда»

    Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич высказал мнение относительно требования «Зенита» переиграть матч с пермяками (0:0), состоявшийся в 21-м туре РФПЛ. Напомним, в той встрече главный арбитр Владимир Сельдяков удалил двух игроков сине-бело-голубых – Александра Ерохина и Доменико Кришито.

    – Ничья «Амкара» с «Зенитом» обернулась скандалом. Как восприняли недовольство хозяев после удалений Ерохина и Кришито?

    – Бред. А когда в матче с «Ростовом» в ворота «Зенита» пенальти не ставят — это не бред? Вот Кришито прыгает с двух ног — это желтая карточка или удаление? Все моменты можно трактовать по-разному. Но не думаю, что какое-то из удалений «Зенита» несправедливое.

    – «Зенит» просил аннулировать результат матча. Когда-то с подобным сталкивались?

    – Надо отвечать за себя. Когда что-то не получается, начинаешь выискивать врагов. По игре меня «Зенит» ничем не впечатлил, честно. Обычная команда.

    Источник: Sport24

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    13.03.2018 16:25
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 19:05

      все верно, только методы у них за пределами поля необычные)

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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 13 марта 2018, 18:58

      Какая обычная???Гавённая команда.

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