|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.10.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.10.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|09.10.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|29.09.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|25.09.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Велес (Москва)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|15.09.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.07.2021
|1' -19'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|10.07.2021
|1' -89'
|Акрон (Тольятти)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)