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Давид Ткебучава
Статистика
Давид Ткебучава - статистика
Завершил карьеру
17 января 1991 (35)
#9 | Полузащитник
168 см | 63 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
Cибирь
3 : 1
20.11.2012
Балтика
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
1 : 3
12.11.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Ротор
3 : 0
05.11.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
2 : 0
30.10.2012
Салют
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0 : 2
26.10.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.10.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1 : 0
08.10.2012
Новокузнецк
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Енисей
1 : 2
02.10.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
0 : 2
21.09.2012
Урал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Шинник
0 : 2
17.09.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1 : 1
27.08.2012
Уфа
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сочи
0 : 1
22.08.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
1 : 2
17.08.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0 : 3
13.08.2012
Cибирь
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
2 : 2
06.08.2012
Балтика
Был в запасе
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