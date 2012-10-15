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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Балтика
СКА-Хабаровск - Балтика: обзор матча 15 октября 2012
СКА-Хабаровск
15.10.2012, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
57'
Р. Славнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Балтика
80'
Замена
Д. Джатиев
️️️️
В. Каленкович
80'
Замена
А. Шубладзе
️️️️
М. Волков
Замена
Д. Мицейка
️️️️
М. Трусевич
75'
73'
Замена
В. Крючков
️️️️
С. Игнатьев
Желтая карточка
М. Соловей
70'
Желтая карточка
А. Романович
59'
ГОЛ! 1:0!
Р. Славнов
57'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Н. Саталкин
46'
Замена
А. Мурнин
️️️️
С. Дебле
39'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
31
Константин Зуев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4
Роман Славнов
ПП
Главный тренер
Александр Григорян
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
27
Сергей Игнатьев
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
33
Максим Волков
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Александр Шубладзе
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
2-1-5-2
1
Солосин
2
Кренделев
5
Микуцкис
3
Соловей
31
Зуев
30
Трусевич
35
Романович
15
Зюзин
4
Славнов
8
Дебле
87
Саталкин
4-4-1-1
1
Колинько
89
Стоцкий
81
Зимулька
3
Плопа
4
Рытов
93
Каленкович
33
Волков
8
Чиркин
27
Игнатьев
32
Левшин
17
Гацко
30
Трусевич
16
Мицейка
16
Мицейка
30
Трусевич
8
Дебле
27
Мурнин
27
Мурнин
8
Дебле
87
Саталкин
9
Мамтов
9
Мамтов
87
Саталкин
93
Каленкович
12
Джатиев
12
Джатиев
93
Каленкович
33
Волков
88
Шубладзе
88
Шубладзе
33
Волков
27
Игнатьев
55
Крючков
55
Крючков
27
Игнатьев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Балтика
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча СКА-Хабаровск - Балтика
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
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