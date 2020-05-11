Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Украина. Премьер-Лига, 9 тур