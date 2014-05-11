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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Черноморец
Говерла - Черноморец: обзор матча 11 мая 2014
Говерла
11.05.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
90+3'
В. Шарпар
24'
А. Антонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Черноморец
ГОЛ! 1:1!
В. Шарпар
Пас отдал
М. Шацких
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
О. Данченко
Желтая карточка
В. Лисицкий
89'
Желтая карточка
В. Шарпар
81'
77'
Замена
А. Диденко
️️️️
Т. Окриашвили
Замена
М. Никулае
️️️️
Р. Кочиш
75'
Желтая карточка
Д. Трухин
71'
69'
Замена
О. Данченко
️️️️
Л. Матос
Замена
О. Герасимюк
️️️️
М. Фещук
67'
Желтая карточка
М. Фещук
64'
Замена
Д. Трухин
️️️️
В. Буяльский
60'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Антонов
Пас отдал
Л. Матос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
8
Уоллес
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
18
Николай Вечурко
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
30
Мариус Никулае
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
61
Евгений Смирнов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
88
Ринар Валеев
ПП
99
Вадим Яворский
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-1-5-1
1
Надь
8
Люлька
22
Лисицкий
33
Акакпо
6
Ле Таллек
29
Буяльский
30
Кочиш
4
Хомин
16
Шацких
11
Шарпар
10
Фещук
4-5-1
22
Безотосный
22
Зубейко
25
Мартыненко
3
Лео Матос
2
Ковальчук
19
Гай
82
Ребенок
8
Ковальчук
17
Аржанов
30
Окриашвили
69
Антонов
29
Буяльский
15
Трухин
15
Трухин
29
Буяльский
10
Фещук
7
Герасимюк
7
Герасимюк
10
Фещук
30
Кочиш
30
Никулае
30
Никулае
30
Кочиш
3
Лео Матос
94
Данченко
94
Данченко
3
Лео Матос
30
Окриашвили
9
Диденко
9
Диденко
30
Окриашвили
Остались в запасе
Говерла
Черноморец
18
Николай Вечурко
ЦП
8
Уоллес
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
99
Вадим Яворский
ЦФ
22
Владислав Кабаев
АП
61
Евгений Смирнов
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
18
Николай Вечурко
ЦП
8
Уоллес
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
Остались в запасе
99
Вадим Яворский
ЦФ
22
Владислав Кабаев
АП
61
Евгений Смирнов
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Говерла - Черноморец
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Авангард
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