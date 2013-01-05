Игор Мартинес - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1989 (33 года)
|Рост
|169
|Вес
|60
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1989 (33 года)
|Рост
|169
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2013
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|02.03.2013
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|23.02.2013
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|16.02.2013
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|10.02.2013
|54' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:4
|Эспаньол (Барселона)
|02.02.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|27.01.2013
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Атлетико (Мадрид)
|22.01.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|12.01.2013
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|05.01.2013
|64' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|84'
|23.12.2012
|46' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Сарагоса (Сарагоса)
|15.12.2012
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|09.12.2012
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Сельта (Виго)
|01.12.2012
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|5:1
|Атлетик (Бильбао)
|18.11.2012
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|5:1
|Атлетик (Бильбао)
|02.09.2012
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)