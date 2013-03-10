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Игор Мартинес
Статистика
Игор Мартинес - статистика
Завершил карьеру
19 июля 1989 (37)
#26 | Полузащитник
169 см | 60 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
1 : 0
10.03.2013
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0 : 1
02.03.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
1 : 3
23.02.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Малага
1 : 0
16.02.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 4
10.02.2013
Эспаньол
54' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вальядолид
2 : 2
02.02.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
3 : 0
27.01.2013
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 1
22.01.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик
1 : 2
12.01.2013
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
3 : 1
05.01.2013
Атлетик
64' - 90'
84'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0 : 2
23.12.2012
Сарагоса
46' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
0 : 1
15.12.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
1 : 0
09.12.2012
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
5 : 1
01.12.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Реал
5 : 1
18.11.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
2 : 0
02.09.2012
Вальядолид
Был в запасе
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