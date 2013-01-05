Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игор Мартинес - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Игор
    Фамилия Мартинес
    Команда Мирандес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 июля 1989 (33 года)
    Рост 169
    Вес 60
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2013 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    02.03.2013 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    23.02.2013 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    16.02.2013 Был в запасе Малага (Малага) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    10.02.2013 54' -90' Атлетик (Бильбао) 0:4 Эспаньол (Барселона)
    02.02.2013 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    27.01.2013 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 3:0 Атлетико (Мадрид)
    22.01.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    12.01.2013 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    05.01.2013 64' -90' Леванте (Валенсия) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    84'
    23.12.2012 46' -90' Атлетик (Бильбао) 0:2 Сарагоса (Сарагоса)
    15.12.2012 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    09.12.2012 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Сельта (Виго)
    01.12.2012 Был в запасе Барселона (Барселона) 5:1 Атлетик (Бильбао)
    18.11.2012 Был в запасе Реал (Мадрид) 5:1 Атлетик (Бильбао)
    02.09.2012 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    • Читайте нас: 
    11