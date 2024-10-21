Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сандро Вагнер
Новости
Сандро Вагнер - новости
Завершил карьеру
29 ноября 1987 (38), Мюнхен
#2 | Нападающий
194 см | 90 кг
Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
2024.10.21 22:10
Рюдигер и Фуллкруг едва не подрались на тренировке сборной Германии
2024.06.10 23:30
4
В Германии выбрали будущего тренера для сборной
2024.03.06 18:54
2
32-летний Сандро Вагнер завершил карьеру
2020.08.03 08:19
Вагнер отказался переходить из «Баварии» в «Шальке-04»
2018.12.17 13:43
1
Бундеслига. «Бавария» одержала волевую разгромную победу над «Боруссией» М, Вагнер сделал дубль
2018.04.14 21:19
Сандро Вагнер: «Бавария» хочет непременно пройти дальше»
2018.04.11 06:28
Сандро Вагнер – лидер Бундеслиги по забитым головой мячам
2018.02.20 10:53
1
Сандро Вагнер просит время для адаптации в «Баварии»
2018.01.11 10:15
3
Хайнкес: «Вагнер отлично влился в наш коллектив и может стать важным игроком для «Баварии»
2018.01.07 15:45
3
Хайнкес: «Бавария» завершила трансферную кампанию переходом Сандро Вангера»
2018.01.03 14:24
2
Хитцфельд не стал сравнивать Сандро Вагнера с Левандовски
2017.12.22 10:43
2
Сандро Вагнер: «Недолго думал над предложением «Баварии». Я вернулся домой»
2017.12.21 14:20
2
Фото
Сандро Вагнер перешел в «Баварию»
2017.12.21 12:19
3
Трансфер Вагнера в «Баварию» близок к завершению
2017.12.21 09:06
4
Источник: Вагнер за 13 миллионов перейдет в «Баварию»
2017.12.18 20:23
5
«Бавария» готова продать Левандовски «Реалу» и купить на его место Сандро Вагнера
2017.11.18 08:27
2
Форвард «Хоффенхайма» Вагнер близок к переходу в «Баварию»
2017.11.16 15:14
6
Вагнер: «С Киммихом на фланге Левандовски забьет дополнительные 10 мячей»
2017.06.11 01:14
2
Тренер «Хоффенхайма» отговаривает Вагнера от перехода в «Баварию»
2017.04.21 07:05
3
Видео
«Майнц» – «Хоффенхайм». Все голы
2016.09.12 10:50
Фото
Вагнер перешел в «Хоффенхайм»
2016.06.30 20:01
Сандро Вагнер не хочет переходить в «Баварию»
2016.06.02 23:42
«Бавария» усилит атаку игроком «Дармштадта»
2016.05.10 08:51
5
Главные новости
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
1
Видео
Моуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+