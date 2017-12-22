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    Хитцфельд не стал сравнивать Сандро Вагнера с Левандовски

    Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд не ждет многого от новичка мюнхенского клуба нападающего Сандро Вагнера.

    «Могу сказать, что Вагнер никогда не отличался особыми атлетическими данными. В этом смысле ему всегда приходилось нелегко на поле. Тем более заслуживающим признания является его прогресс в последние несколько сезонов.

    Скажу лишь, что нельзя требовать от него слишком много. И не стоит пытаться сравнивать его с Робертом Левандовски, который является одним из лучших нападающих в мире», – приводит слова Хитцфельда Spox.

    Напомним, что Сандро Вагнер подписал с «Баварией» контракт, рассчитанный до середины 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2017 10:43
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    Комментарии (3)
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    zatonn
    1513929034
    Главное, что будет требоваться от Сандро в Баварии - реализация голевых моментов. А у Лёвы последнее время с этим большие проблемы. И да, думаю, Хайнкес знает, что делает.
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    Батал Вселенский
    1513929218
    Всё по факту..
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    ologreds
    1694991688
    numo529948
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