Хитцфельд не стал сравнивать Сандро Вагнера с Левандовски

Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд не ждет многого от новичка мюнхенского клуба нападающего Сандро Вагнера.

«Могу сказать, что Вагнер никогда не отличался особыми атлетическими данными. В этом смысле ему всегда приходилось нелегко на поле. Тем более заслуживающим признания является его прогресс в последние несколько сезонов.

Скажу лишь, что нельзя требовать от него слишком много. И не стоит пытаться сравнивать его с Робертом Левандовски, который является одним из лучших нападающих в мире», – приводит слова Хитцфельда Spox.

Напомним, что Сандро Вагнер подписал с «Баварией» контракт, рассчитанный до середины 2020 года.