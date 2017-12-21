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    Сандро Вагнер перешел в «Баварию»

    Пресс-служба «Баварии» объявила о подписании трехлетнего контракта с нападающим Сандро Вагнером. С 2016 года немец выступал за «Хоффенхайм».

    В текущем сезоне Вагнер забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в 17-ти встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 6,4 миллионов евро. По информации источника, сумма сделки составила 13 миллионов.

    30-летний футболист является воспитанником мюнхенского клуба и выступал за главную команду с 2006 по 2008 год. Позже играл за «Дуйсбург», «Вердер», «Кайзерслаутерн», «Герту» и «Дармштадт». В текущем году он дебютировал в сборной Германии.

    За команду Юппа Хайнкеса немец будет выступать под вторым номером.

    Источник: ФК «Бавария»

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    21.12.2017 12:19
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    Комментарии (4)
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    zatonn
    1513849041
    Ну что же, в добрый час! Побольше забитых мячей!
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    Houston
    1513850739
    Под вторым номером?))))
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    Benifacto
    1514017895
    в этом вся Бавария, ослаблять..Ослаблять и еще раз ослаблять... соперников по внутреннему чемпионату!!!
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    ologreds
    1694991693
    numo529854
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