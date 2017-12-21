Сандро Вагнер перешел в «Баварию»

Пресс-служба «Баварии» объявила о подписании трехлетнего контракта с нападающим Сандро Вагнером. С 2016 года немец выступал за «Хоффенхайм».

В текущем сезоне Вагнер забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в 17-ти встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 6,4 миллионов евро. По информации источника, сумма сделки составила 13 миллионов.

30-летний футболист является воспитанником мюнхенского клуба и выступал за главную команду с 2006 по 2008 год. Позже играл за «Дуйсбург», «Вердер», «Кайзерслаутерн», «Герту» и «Дармштадт». В текущем году он дебютировал в сборной Германии.

За команду Юппа Хайнкеса немец будет выступать под вторым номером.