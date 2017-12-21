Сандро Вагнер: «Недолго думал над предложением «Баварии». Я вернулся домой»

Новичок «Баварии» Сандро Вагнер рассказал о сегодняшнем переходе из «Хоффенхайма».

«Я проделал большой путь и в итоге вернулся домой, в свой клуб. Очень рад, что все получилось. «Бавария» – лучший клуб в Германии и один из лучших в мире. Недолго думал, когда получил предложение.

Свободных номеров было не так много. Мой любимый 14-й, к сожалению, был занят. Мне предложили второй. Думаю, это подходящий вариант, ведь я уже второй раз в клубе», – сказал 30-летний форвард.

Вагнер является воспитанником «Баварии» и выступал за главную команду с 2006 по 2008 год. В текущем сезоне на его счету шесть мячей и четыре голевые передачи в 17-ти матчах всех соревнований.

Сумма сделки составила 13 миллионов евро.