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    • Сандро Вагнер: «Недолго думал над предложением «Баварии». Я вернулся домой»

    Сандро Вагнер: «Недолго думал над предложением «Баварии». Я вернулся домой»

    Новичок «Баварии» Сандро Вагнер рассказал о сегодняшнем переходе из «Хоффенхайма».

    «Я проделал большой путь и в итоге вернулся домой, в свой клуб. Очень рад, что все получилось. «Бавария» – лучший клуб в Германии и один из лучших в мире. Недолго думал, когда получил предложение.

    Свободных номеров было не так много. Мой любимый 14-й, к сожалению, был занят. Мне предложили второй. Думаю, это подходящий вариант, ведь я уже второй раз в клубе», – сказал 30-летний форвард.

    Вагнер является воспитанником «Баварии» и выступал за главную команду с 2006 по 2008 год. В текущем сезоне на его счету шесть мячей и четыре голевые передачи в 17-ти матчах всех соревнований.

    Сумма сделки составила 13 миллионов евро.

    Источник: ФК «Бавария»

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    21.12.2017 14:20
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    Комментарии (3)
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    zatonn
    1513855701
    Я думаю, Юпп Хайнкес готовит ему роль джокера, каким был Марио Гомес в последние два сезона в Баварии.
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    TY13R
    1513856045
    На подстраховку сгодится...
    Ответить
    ologreds
    1694991692
    numo529865
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