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    Сандро Вагнер просит время для адаптации в «Баварии»

    Новичок «Баварии» нападающий Сандро Вагнер считает, что ему понадобится некоторое время для адаптации к игре мюнхенцев.

    «Мне потребуется некоторое время для адаптации к игре «Баварии». Здесь заметен высокий уровень мастерства каждого футболиста, что облегчает задачу нападающим.

    До сих пор у нас все складывается неплохо, и я надеюсь, что команда стартует во втором круге удачно», – заявил Вагнер.

    Напомним, что бразилец перешел в «Баварию» из «Хоффенхайма» этой зимой.

    Источник: Goal.com

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    11.01.2018 10:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 15 января 2018, 00:04

      Адаптация сидеть на скамейке? Чтоооо??? xD

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 11 января 2018, 11:25

      Какой Бразилец? Афтар жжот)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Trahmaster 11 января 2018, 10:29

      Он не бращилец

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