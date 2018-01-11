Сандро Вагнер просит время для адаптации в «Баварии»

Новичок «Баварии» нападающий Сандро Вагнер считает, что ему понадобится некоторое время для адаптации к игре мюнхенцев.

«Мне потребуется некоторое время для адаптации к игре «Баварии». Здесь заметен высокий уровень мастерства каждого футболиста, что облегчает задачу нападающим.

До сих пор у нас все складывается неплохо, и я надеюсь, что команда стартует во втором круге удачно», – заявил Вагнер.

Напомним, что бразилец перешел в «Баварию» из «Хоффенхайма» этой зимой.