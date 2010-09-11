Альваро Меджиа - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Меджиа
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1982 (41 год)
|Рост
|181
|Вес
|77
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Меджиа
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1982 (41 год)
|Рост
|181
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|18.12.2010
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|11.12.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|88'
|04.12.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|27.11.2010
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|3:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|21.11.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|02.10.2010
|1' -24'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:4
|Осер (Осер)
|25.09.2010
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|64'
|18.09.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|11.09.2010
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|28.08.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|21.08.2010
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|14.08.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|07.08.2010
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)