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    Ибрахима Конте - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Ибрахима
    Фамилия Конте
    Состав Без клуба
    Родной город Конакри
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 апреля 1991 (31 год)
    Рост 177
    Вес 70
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гвинея 4 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2022 1' -90' Гвинея 0:1 Гамбия
    81' 90'
    18.01.2022 1' -90' Зимбабве 2:1 Гвинея
    14.01.2022 1' -90' Сенегал 0:0 Гвинея
    10.01.2022 1' -90' Гвинея 1:0 Малави
    75'
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