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Ибрахима Конте
Статистика
Ибрахима Конте - статистика
Завершил карьеру
3 апреля 1991 (35), Конакри
#15 | Нападающий
177 см | 70 кг
Гвинея
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Румыния. Лига I 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
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Кубок Африканских Наций 2012
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гвинея
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур
Уганда
1 : 0
25.03.2025
Гвинея
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 5 тур
Гвинея
0 : 0
22.03.2025
Сомали
85' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур
Гвинея
0 : 1
10.06.2024
Мозамбик
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 3 тур
Алжир
1 : 2
06.06.2024
Гвинея
90' - 90'
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