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    Родолфо - статьи

    Защитник
    Имя Родолфо
    Фамилия Данташ Биспо
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сантос
    Гражданство
    Воспитаник "Флуминенсе"
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 октября 1982 (40 лет)
    Рост 183
    Вес 77
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