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Карл Меджани
Статистика
Карл Меджани - статистика
Завершил карьеру
15 мая 1985 (41)
#12 | Защитник
183 см | 78 кг
Алжир | Франция
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Кубок Африканских Наций 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Франция. Лига 1 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 16 тур
Леганес
1 : 1
18.12.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
10.12.2016
Леганес
81' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леганес
0 : 0
03.12.2016
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
3 : 0
26.11.2016
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
2 : 0
21.11.2016
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леганес
0 : 2
28.10.2016
Реал Сосьедад
1' - 90'
84'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
4 : 0
23.10.2016
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Леганес
2 : 3
15.10.2016
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Гранада
0 : 1
01.10.2016
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Леганес
1 : 2
25.09.2016
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1 : 2
22.09.2016
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Леганес
1 : 5
17.09.2016
Барселона
1' - 45'
27'
Испания. Примера, 3 тур
Спортинг
2 : 1
11.09.2016
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
0 : 0
27.08.2016
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
0 : 1
22.08.2016
Леганес
Был в запасе
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