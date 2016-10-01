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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Леганес
Гранада - Леганес: обзор матча 01 октября 2016
Гранада
01.10.2016, суббота, 14:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Леганес
76'
А. Шимановски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Леганес
82'
Замена
П. Инсуа
️️️️
Габриэл
Замена
А. Кравец
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
А. Шимановски
Пас отдал
Р. Ибаньес
Замена
Д. Баррал
️️️️
А. Буэно
69'
67'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Омар
61'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Лусиано
Замена
Р. Крхин
️️️️
С. Сампер
55'
Желтая карточка
Э. Понсе
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
10
Хави Маркес
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Альберто Буэно
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Льюис Планагума
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
7
Омар
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
АП
21
Рубен Перес
ПП
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Гранада
13
Ойер
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
22
Луис Састре
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Очоа
11
Силва
2
Тито
21
Рубен Везо
27
Силва
16
Сампер
10
Хави Маркес
16
Карсела-Гонсалес
19
Буэно
8
Перейра
9
Понсе
4-1-3-1-1
13
Серантес
16
Диас
21
Мантовани
12
Меджани
15
Рико
24
Тимор
21
Перес
8
Шимановски
7
Омар
18
Габриэл
10
Лусиано
16
Сампер
21
Крхин
21
Крхин
16
Сампер
16
Карсела-Гонсалес
11
Кравец
11
Кравец
16
Карсела-Гонсалес
19
Буэно
18
Баррал
18
Баррал
19
Буэно
18
Габриэл
44
Инсуа
44
Инсуа
18
Габриэл
7
Омар
20
Ибаньес
20
Ибаньес
7
Омар
10
Лусиано
10
Герреро
10
Герреро
10
Лусиано
Остались в запасе
Гранада
Леганес
13
Ойер
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
Главный тренер
Льюис Планагума
11
Дарвин Мачис
ЛВ
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Льюис Планагума
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Гранада - Леганес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Лос Карменес
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