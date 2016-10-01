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    Льюис Планагума

    Тренер
    Имя Льюис
    Фамилия Планагума
    Гражданство Испания
    Дата рождения 25 октября 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гранада 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.10.2016 Гранада 0 : 1 Леганес
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