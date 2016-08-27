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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Атлетико
Леганес - Атлетико: обзор матча 27 августа 2016
Леганес
27.08.2016, суббота, 23:15
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Атлетико
Замена
Д. Мачис
️️️️
М. Анхель Герреро
83'
79'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
А. Фернандес
Желтая карточка
М. Мантовани
72'
Желтая карточка
Р. Перес
70'
63'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Габи
Замена
П. Инсуа
️️️️
А. Бриноли
63'
Желтая карточка
А. Бриноли
61'
58'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Гамейро
Замена
А. Марин
️️️️
А. Шимановски
45'
37'
Желтая карточка
С. Ньигес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Александер Шимановски
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
18
Габриэл
АП
21
Рубен Перес
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леганес
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
22
Луис Састре
ЦП
7
Омар
ЦП
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-3-1-1
91
Бриноли
15
Рико
21
Мантовани
5
Бустинса
16
Диас
8
Шимановски
8
Лопес
21
Перес
18
Габриэл
10
Герреро
4-4-2
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
16
Луис
14
Габи
17
Фернандес
8
Ньигес
6
Коке
9
Гамейро
7
Гризманн
10
Герреро
11
Мачис
11
Мачис
10
Герреро
8
Шимановски
3
Марин
3
Марин
8
Шимановски
91
Бриноли
44
Инсуа
44
Инсуа
91
Бриноли
17
Фернандес
10
Гайтан
10
Гайтан
17
Фернандес
14
Габи
10
Карраско
10
Карраско
14
Габи
9
Гамейро
9
Торрес
9
Торрес
9
Гамейро
Остались в запасе
Леганес
Атлетико
12
Карл Меджани
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
12
Карл Меджани
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
7
Омар
ЦП
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леганес - Атлетико
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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