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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Барселона
Леганес - Барселона: обзор матча 17 сентября 2016
Леганес
17.09.2016, суббота, 14:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 5
Завершен
Барселона
80'
Габриэл
15'
Л. Месси
31'
Л. Суарес
44'
Неймар
55'
Л. Месси (П)
64'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Барселона
Желтая карточка
Омар
87'
80'
Желтая карточка
Неймар
ГОЛ! 1:5!
Габриэл
80'
65'
Замена
Д. Суарес
️️️️
А. Иньеста
64'
ГОЛ! 0:5!
Рафинья
Замена
Омар
️️️️
Д. Мачис
62'
Замена
А. Шимановски
️️️️
У. Лопес
61'
57'
Замена
А. Туран
️️️️
И. Ракитич
56'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Л. Суарес
55'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Л. Месси
Желтая карточка
У. Бустинса
54'
Замена
Р. Перес
️️️️
К. Меджани
45'
44'
ГОЛ! 0:3!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
В. Диас
39'
31'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
К. Меджани
27'
24'
Желтая карточка
И. Ракитич
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
22
Луис Састре
ЦП
12
Карл Меджани
ЦП
18
Габриэл
ЦП
8
Унаи Лопес
ПП
42
Мамаду Коне
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЛП
10
Неймар
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
7
Омар
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
23
Альберто Мартин
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-4-1-1
13
Серантес
15
Рико
5
Бустинса
44
Инсуа
16
Диас
22
Састре
12
Меджани
18
Габриэл
8
Лопес
11
Мачис
42
Коне
3-4-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
14
Умтити
14
Маскерано
12
Рафинья
8
Иньеста
11
Ракитич
18
Альба
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
11
Мачис
7
Омар
7
Омар
11
Мачис
8
Лопес
8
Шимановски
8
Шимановски
8
Лопес
12
Меджани
21
Перес
21
Перес
12
Меджани
11
Ракитич
66
Туран
66
Туран
11
Ракитич
8
Иньеста
4
Суарес
4
Суарес
8
Иньеста
9
Суарес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Суарес
Остались в запасе
Леганес
Барселона
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
23
Альберто Мартин
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
23
Альберто Мартин
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Леганес - Барселона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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