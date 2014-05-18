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Себастьян Фернандес
Статистика
Себастьян Фернандес - статистика
Завершил карьеру
23 мая 1985 (41), Монтевидео
#30 | Нападающий
168 см | 63 кг
Уругвай
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
9
1
0
0
0
Малага
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
1 : 2
18.05.2014
Хетафе
46' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
4 : 0
10.05.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
0 : 3
02.05.2014
Атлетик
68' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Гранада
0 : 3
26.04.2014
Райо Вальекано
65' - 90'
87'
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
3 : 1
20.04.2014
Бетис
54' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2 : 2
13.04.2014
Райо Вальекано
89' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
2 : 1
22.12.2013
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
1 : 0
28.09.2013
Райо Вальекано
1' - 60'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
4 : 1
25.09.2013
Райо Вальекано
73' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Малага
5 : 0
15.09.2013
Райо Вальекано
1' - 69'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 2
31.08.2013
Леванте
70' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Малага
0 : 1
25.08.2013
Барселона
76' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 0
18.08.2013
Малага
80' - 90'
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