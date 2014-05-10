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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Райо Вальекано
Вильярреал - Райо Вальекано: обзор матча 10 мая 2014
Вильярреал
10.05.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
4 : 0
Завершен
Райо Вальекано
22'
И. Уче
42'
Бруно
55'
Х. Перейра
64'
Х. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Райо Вальекано
82'
Желтая карточка
А. Гальвез
Желтая карточка
М. Тригерос
71'
ГОЛ! 4:0!
Х. Коста
64'
63'
Красная карточка
А. Арбилья
ГОЛ! 3:0!
Х. Перейра
55'
Замена
Х. Перейра
️️️️
Д. Дос Сантос
46'
Замена
Х. Коста
️️️️
Бруно
43'
ГОЛ! 2:0!
Бруно
Пас отдал
Х. Акино
42'
ГОЛ! 1:0!
И. Уче
Пас отдал
М. Мусаккио
22'
Замена
Х. Акино
️️️️
Кани
17'
15'
Замена
Р. Рац
️️️️
Б. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Борха Лопес
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
20
Хавьер Акино
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-3-1-2
12
Хуан Карлос
5
Йокич
37
Мусаккио
3
Паулиста
2
Гаспар
14
Тригерос
21
Бруно
8
Кани
16
Гомес
14
Уче
10
Дос Сантос
4-2-2-2
23
Рубен
23
Арбилья
3
Лопес
6
Гальвез
22
Мартинес
8
Ньигес
10
Трасоррас
44
Фальке
16
Рочина
11
Ларривей
19
Буэно
21
Бруно
24
Коста
24
Коста
21
Бруно
8
Кани
20
Акино
20
Акино
8
Кани
10
Дос Сантос
9
Перейра
9
Перейра
10
Дос Сантос
3
Лопес
15
Рац
15
Рац
3
Лопес
Остались в запасе
Вильярреал
Райо Вальекано
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
19
Хоан Роман
ЦФ
Остались в запасе
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Райо Вальекано
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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