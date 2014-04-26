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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Райо Вальекано
Гранада - Райо Вальекано: обзор матча 26 апреля 2014
Гранада
26.04.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 3
Завершен
Райо Вальекано
54'
С. Ньигес
59'
Х. Ларривей
87'
С. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Райо Вальекано
87'
ГОЛ! 0:3!
С. Фернандес
Пас отдал
Х. Ларривей
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
83'
76'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Р. Рочина
Замена
О. Игало
️️️️
А. Ньом
75'
68'
Замена
Р. Баэна
️️️️
А. Гальвез
65'
Замена
С. Фернандес
️️️️
А. Буэно
63'
Желтая карточка
Р. Рочина
59'
ГОЛ! 0:2!
Х. Ларривей
Пас отдал
А. Буэно
Замена
Рики
️️️️
Ресио
55'
54'
ГОЛ! 0:1!
С. Ньигес
Пас отдал
З. Каштру
Вторая желтая
Я. Браими
51'
41'
Желтая карточка
Рубен
Желтая карточка
Я. Браими
41'
37'
Желтая карточка
З. Каштру
Желтая карточка
Ресио
36'
15'
Желтая карточка
Н. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
36
Ресио
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Гранада
23
Столе Димитриевски
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
33
Кристиан Браво
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-5-1
1
Карнезис
2
Ангуло
24
Мурильо
4
Илори
12
Ньом
10
Пити
36
Ресио
16
Итурра
8
Браими
4
Рико
19
Эль-Араби
4-2-2-2
23
Рубен
83
Зе Каштру
23
Арбилья
6
Гальвез
22
Мартинес
10
Трасоррас
8
Ньигес
44
Фальке
16
Рочина
19
Буэно
11
Ларривей
12
Ньом
9
Игало
9
Игало
12
Ньом
36
Ресио
11
Рики
11
Рики
36
Ресио
16
Рочина
8
Гонсалес
8
Гонсалес
16
Рочина
6
Гальвез
15
Баэна
15
Баэна
6
Гальвез
19
Буэно
30
Фернандес
30
Фернандес
19
Буэно
Остались в запасе
Гранада
Райо Вальекано
92
Александр Коефф
ЦЗ
33
Кристиан Браво
ЦП
23
Столе Димитриевски
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Главный тренер
Лукас Алькарас
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
33
Кристиан Браво
ЦП
23
Столе Димитриевски
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Гранада - Райо Вальекано
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Лос Карменес
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