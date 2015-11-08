Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Баранов - статистика

Завершил карьеру
19 апреля 1982 (44)
#13 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Калуга
15
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Рязань
1 : 0
08.11.2015
Калуга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Калуга
3 : 1
01.11.2015
Орел
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Локомотив
1 : 1
25.10.2015
Калуга
63' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Калуга
0 : 1
18.10.2015
Металлург Л
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Динамо Бр
3 : 0
11.10.2015
Калуга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Калуга
0 : 3
04.10.2015
Витязь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Калуга
0 : 1
27.09.2015
Энергомаш
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Калуга
1 : 2
14.09.2015
Чертаново
1' - 90'
33'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Калуга
1 : 1
31.08.2015
Тамбов
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Торпедо
0 : 1
24.08.2015
Калуга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Калуга
0 : 1
17.08.2015
Рязань
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Орел
0 : 0
11.08.2015
Калуга
1' - 90'
78'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Калуга
1 : 1
03.08.2015
Локомотив
1' - 70'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Металлург Л
2 : 1
28.07.2015
Калуга
1' - 90'
85'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Калуга
2 : 1
20.07.2015
Арсенал-2
1' - 90'
57'
Главные новости
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
2
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
12
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
10
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
9
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+