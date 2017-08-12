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Игорь Армаш
Новости
Игорь Армаш - новости
Завершил карьеру
14 июля 1987 (39), Кишинев
#5 | Защитник
194 см | 82 кг
Молдова | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Армаш стал игроком «Анжи»
2017.08.12 10:56
2
Агент: «Надеюсь, через несколько дней Армаш станет игроком «Анжи»
2017.07.12 11:58
6
Фото
Армаш станет игроком «Анжи»
2017.07.12 01:14
Агент: «Пусть обвинения в адрес Армаша останутся на совести Калешина»
2017.06.26 11:52
Армашу не предложили новый контракт в «Кубани»
2017.06.14 10:54
2
Калешин: «До удаления «Кубань» показывала качественный футбол»
2017.03.27 08:18
Агент Петреску: «Работа руководства «Кубани» ведет к банкротству клуба»
2017.03.15 19:44
2
Петреску намерен обратиться в ФИФА из-за задолженности «Кубани»
2017.02.10 12:13
3
Армаш получил серьезную травму
2016.10.10 10:16
Крапивка: «Вокруг «Кубани» пытаются создать негативную атмосферу»
2016.09.15 15:50
1
Пресс-служба «Кубани»: «Рукоприкладства не было. Был эмоциональный разговор»
2016.09.14 12:21
2
«Кубань» отказывается комментировать избиение Армаша
2016.09.14 10:30
12
Армаш избит в столовой на базе «Кубани»
2016.09.14 01:17
10
Петреску определился с новым капитаном «Кубани»
2016.07.02 09:36
4
«Кубань» дала опровержение слухам о расставании с Армашем
2016.02.21 22:43
«Кубань» расторгнет контракт с Армашем
2016.02.21 18:12
Ташуев: «Павлюченко в игре с «Енисеем» травмировал колено, Армаш получил ушиб спины»
2016.01.27 02:21
Армаш: «В следующей игре могу выйти на поле»
2016.01.19 11:48
Армаш: «Надеюсь, у «Кубани» все будет хорошо»
2015.12.10 16:07
Гацкан – футболист года в Молдавии
2015.12.06 07:14
Армаш: «Почему бы не обыграть «Зенит» так же, как «Спартак»?»
2015.10.17 12:37
Стойка: «Молдавия не собирается играть роль статиста»
2015.10.07 09:36
3
Армаш: «Это самая обидная ничья в моей карьере»
2015.08.11 00:15
1
Футболист «Кубани» Игорь Армаш получил травму в товарищеском матче
2015.07.06 16:12
5
Главные новости
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
7
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
6
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
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Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
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Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
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Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
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