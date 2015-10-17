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    • Армаш: «Почему бы не обыграть «Зенит» так же, как «Спартак»?»

    Армаш: «Почему бы не обыграть «Зенит» так же, как «Спартак»?»

    Защитник «Кубани» Игорь Армаш рассказал о своих ожиданиях от матча 12 тура чемпионата России против «Зенита».

    «Сейчас «Зенит» находится на подъеме. И в Лиге чемпионов они стартовали хорошо, и в чемпионате России выправляют ситуацию. Поэтому матч будет тяжелым. Но мы настраиваемся на питерцев, у нас мало очков, и потом игра для нас будет домашняя. Хочется порадовать своих болельщиков победой, как получилось со «Спартаком». Почему бы не повторить этот успех? Я могу пообещать нашим фанатам, что мы выйдем на поле, и будем бороться за победу», – заявил Армаш.

    Источник: Euro-football.ru

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    17.10.2015 12:37
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