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    • Футболист «Кубани» Игорь Армаш получил травму в товарищеском матче

    Футболист «Кубани» Игорь Армаш получил травму в товарищеском матче

    Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов сообщил о травме Игоря Армаша, полученной в товарищеском матче с сербским «Радом» (1:2) на сборе в Словении.

    «После сильного удара в спину он не смог продолжить игру. Насколько все сложно, врачи определят завтра, – цитирует Хохлова официальный сайт «Кубани». – Времени до старта в чемпионате мало, но мы планируем еще усилить пару позиций. Работа в этом направлении ведется».

    Сбор «Кубани» в словенском Мариборе закончится 13 июля. В первом туре чемпионата России краснодарский клуб встретится с екатеринбургским «Уралом» 20 июля.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 16:12
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    Комментарии (6)
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    cska plus
    1436188699
    Игорю здоровья!
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    Zenit-84
    1436188857
    Обидно
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    andr2112
    1436189051
    Даже Армаш там получил травму, а вы говорите об Аршавине и Кержакове. Вот что их ждет в \"Кубани\"))
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    ФК Зенит всея Руси
    1436196019
    Здоровья
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    sir_Alex
    1436196744
    Здоровья Игорю
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    ologreds
    1694997659
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