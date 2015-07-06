Футболист «Кубани» Игорь Армаш получил травму в товарищеском матче

Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов сообщил о травме Игоря Армаша, полученной в товарищеском матче с сербским «Радом» (1:2) на сборе в Словении.



«После сильного удара в спину он не смог продолжить игру. Насколько все сложно, врачи определят завтра, – цитирует Хохлова официальный сайт «Кубани». – Времени до старта в чемпионате мало, но мы планируем еще усилить пару позиций. Работа в этом направлении ведется».



Сбор «Кубани» в словенском Мариборе закончится 13 июля. В первом туре чемпионата России краснодарский клуб встретится с екатеринбургским «Уралом» 20 июля.



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