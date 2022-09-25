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Игорь Армаш
Статистика
Игорь Армаш - статистика
Завершил карьеру
14 июля 1987 (39), Кишинев
#5 | Защитник
194 см | 82 кг
Молдова | Россия
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Румыния. Лига I 2024/2025
Румыния. Лига I 2023/2024
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Молдавия
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 6 тур
Молдавия
2 : 0
25.09.2022
Лихтенштейн
1' - 90'
Лига наций, 5 тур
Латвия
1 : 2
22.09.2022
Молдавия
1' - 90'
Лига наций, 4 тур
Молдавия
2 : 1
14.06.2022
Андорра
1' - 90'
Лига наций, 3 тур
Молдавия
2 : 4
10.06.2022
Латвия
1' - 90'
Лига наций, 2 тур
Андорра
0 : 0
06.06.2022
Молдавия
1' - 90'
59'
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
03.06.2022
Молдавия
1' - 90'
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