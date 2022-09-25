Статистика по турнирам

Румыния. Лига I 2024/2025 Румыния. Лига I 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Европы 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010