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Расписание матчей
Лига наций
Андорра - Молдова
Андорра - Молдова: обзор матча 06 июня 2022
Андорра
06.06.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа D1, 2 тур
0 : 0
Завершен
Молдова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андорра - Молдова
Замена
В. Бернат
️️️️
Ж. Алаез
86'
83'
Желтая карточка
В. Раца
79'
Желтая карточка
М. Кожокару
Желтая карточка
К. Гарсия
72'
Желтая карточка
Ж. Алаез
65'
65'
Желтая карточка
К. Дрош
60'
Замена
М. Кожокару
️️️️
С. Платика
59'
Желтая карточка
И. Армаш
Замена
М. Ребес
️️️️
М. Виейра
46'
46'
Замена
К. Дрош
️️️️
В. Болохан
46'
Замена
С. Платика
️️️️
Д. Мандриченко
43'
Красная карточка
В. Стина
Замена
А. Алаведра
️️️️
М. Валес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
8
Марсио Виейра
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
9
Куку
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
11
Виктор Стина
ПВ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Андорра
13
Хиско
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
21
Марк Гарсия
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
14
Артур Крачун
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
8
Андрей Кобет
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
3-2-4-1
1
Хосеп Гомес
18
Рубио
5
Льовера
8
Виейра
4
Гарсия
23
Де Паблос
17
Сервос
3
Валес
14
Алаез
8
Виейра
9
Куку
3-2-1-2-1
23
Райлеан
16
Болохан
2
Армаш
5
Посмак
22
Раца
2
Рябчук
5
Платика
11
Стина
10
Мандриченко
9
Николаеску
3
Валес
3
Алаведра
3
Алаведра
3
Валес
8
Виейра
4
Ребес
4
Ребес
8
Виейра
14
Алаез
10
Бернат
10
Бернат
14
Алаез
Платика
13
Кожокару
13
Кожокару
Платика
16
Болохан
8
Дрош
8
Дрош
16
Болохан
10
Мандриченко
20
Платика
20
Платика
10
Мандриченко
Остались в запасе
Андорра
Молдова
13
Хиско
ВР
21
Марк Гарсия
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
11
Михаил Каймаков
ЦП
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
14
Артур Крачун
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
0
Мариус Йосипой
ЦП
8
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
21
Марк Гарсия
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
11
Михаил Каймаков
ЦП
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
14
Артур Крачун
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
0
Мариус Йосипой
ЦП
8
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Роберто Бордин
Статистика матча Андорра - Молдова
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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