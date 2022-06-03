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Расписание матчей
Лига наций
Лихтенштейн - Молдова
Лихтенштейн - Молдова: обзор матча 03 июня 2022
Лихтенштейн
03.06.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа D1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Молдова
5'
Й. Николаеску (П)
90+4'
В. Болохан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лихтенштейн - Молдова
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
В. Болохан
85'
Замена
В. Стина
️️️️
М. Каймаков
Замена
Д. Брендле
️️️️
Л. Грабер
83'
83'
Замена
С. Платика
️️️️
Й. Николаеску
77'
Желтая карточка
О. Рябчук
Замена
А. Нетцер
️️️️
Л. Мейер
72'
Замена
Н. Фрик
️️️️
С. Йилдыз
62'
57'
Замена
К. Дрош
️️️️
М. Платика
57'
Замена
А. Крачун
️️️️
В. Посмак
Желтая карточка
Я. Фрик
55'
Желтая карточка
Л. Грабер
51'
46'
Замена
Д. Мандриченко
️️️️
М. Йосипой
Желтая карточка
Л. Мейер
42'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Николаеску
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
18
Николас Хаслер
ЛЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ПЗ
16
Лукас Грабер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
17
Симон Люхингер
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Лихтенштейн
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
0
Марко Вольфингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
8
Андрей Кобет
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
20
Сергей Платика
ЦФ
11
Виктор Стина
ЦФ
4-3-3
1
Бюхель
18
Хаслер
6
Малин
4
Грюненфельдер
20
Вольфингер
16
Грабер
8
Зеле
14
Мейер
22
Фрик
17
Люхингер
15
Йилдыз
3-2-3-1
23
Райлеан
5
Посмак
16
Болохан
2
Армаш
22
Раца
2
Рябчук
11
Каймаков
5
Платика
0
Йосипой
9
Николаеску
16
Грабер
2
Брендле
2
Брендле
16
Грабер
14
Мейер
15
Нетцер
15
Нетцер
14
Мейер
15
Йилдыз
10
Фрик
10
Фрик
15
Йилдыз
5
Посмак
14
Крачун
14
Крачун
5
Посмак
5
Платика
8
Дрош
8
Дрош
5
Платика
0
Йосипой
10
Мандриченко
10
Мандриченко
0
Йосипой
9
Николаеску
20
Платика
20
Платика
9
Николаеску
11
Каймаков
11
Стина
11
Стина
11
Каймаков
Остались в запасе
Лихтенштейн
Молдова
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
12
Станислав Намашко
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Андрей Кобет
ЦП
Главный тренер
Роберто Бордин
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
Остались в запасе
12
Станислав Намашко
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Андрей Кобет
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Роберто Бордин
Статистика матча Лихтенштейн - Молдова
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
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