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Расписание матчей
Лига наций
Молдова - Латвия
Молдова - Латвия: обзор матча 10 июня 2022
Молдова
10.06.2022, пятница, 19:00
Лига наций, группа D1, 3 тур
2 : 4
Завершен
Латвия
5'
Й. Николаеску (П)
64'
Н. Моцпан
19'
В. Гутковскис
26'
Я. Икаунекс
60'
В. Гутковскис
75'
Я. Икаунекс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Молдова - Латвия
90'
+2
Замена
И. Тарасов
️️️️
К. Тоберс
80'
Замена
Э. Эмсис
️️️️
А. Зюзинс
Замена
А. Кобет
️️️️
Й. Николаеску
80'
Замена
М. Кожокару
️️️️
С. Платика
80'
79'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
В. Гутковскис
75'
ГОЛ! 2:4!
Я. Икаунекс
Пас отдал
В. Гутковскис
ГОЛ! 2:3!
Н. Моцпан
Пас отдал
В. Раца
64'
Замена
А. Крачун
️️️️
В. Посмак
64'
61'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Р. Ульдрикис
61'
Замена
А. Яунземс
️️️️
А. Цыганик
60'
ГОЛ! 1:3!
В. Гутковскис
Пас отдал
А. Цыганик
Замена
Н. Моцпан
️️️️
М. Платика
53'
Желтая карточка
В. Болохан
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
А. Цыганик
26'
ГОЛ! 1:2!
Я. Икаунекс
21'
Желтая карточка
А. Черномордис
19'
ГОЛ! 1:1!
В. Гутковскис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Николаеску
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
6
Кристерс Тоберс
ЛЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ПЗ
11
Робертс Савалниекс
ОП
10
Янис Икаунекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
8
Андрей Кобет
ЦФ
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
3-2-2-2
23
Райлеан
5
Посмак
2
Армаш
16
Болохан
21
Ревенко
22
Раца
11
Каймаков
5
Платика
20
Платика
9
Николаеску
4-1-2-3
1
Штейнборс
13
Юрковскис
5
Черномордис
4
Дубра
6
Тоберс
11
Савалниекс
10
Икаунекс
17
Зюзинс
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
14
Цыганик
5
Платика
7
Моцпан
7
Моцпан
5
Платика
5
Посмак
14
Крачун
14
Крачун
5
Посмак
20
Платика
13
Кожокару
13
Кожокару
20
Платика
9
Николаеску
8
Кобет
8
Кобет
9
Николаеску
6
Тоберс
16
Тарасов
16
Тарасов
6
Тоберс
14
Цыганик
16
Яунземс
16
Яунземс
14
Цыганик
9
Гутковскис
10
Икаунекс
10
Икаунекс
9
Гутковскис
17
Зюзинс
8
Эмсис
8
Эмсис
17
Зюзинс
20
Ульдрикис
19
Кроллис
19
Кроллис
20
Ульдрикис
Остались в запасе
Молдова
Латвия
12
Думитру Челядник
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
Главный тренер
Сергей Клещенко
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
22
Алексейс Савельевс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
12
Думитру Челядник
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
Остались в запасе
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
22
Алексейс Савельевс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Молдова - Латвия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Зимбру
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