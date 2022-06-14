Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Молдова - Андорра
Молдова - Андорра: обзор матча 14 июня 2022
Молдова
14.06.2022, вторник, 19:00
Лига наций, группа D1, 4 тур
2 : 1
Завершен
Андорра
26'
М. Каймаков (П)
50'
Й. Николаеску (П)
45+4'
М. Виейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Молдова - Андорра
87'
Замена
В. Бернат
️️️️
М. Виейра
Желтая карточка
В. Раца
79'
Замена
А. Кобет
️️️️
Й. Николаеску
78'
Замена
В. Посмак
️️️️
В. Болохан
61'
Замена
С. Платика
️️️️
М. Кожокару
61'
55'
Замена
Ж. Сервос
️️️️
Ж. Рубио
55'
Замена
Ж. Алаез
️️️️
Л. Клементе
Замена
И. Ревенко
️️️️
И. Жардан
53'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Й. Николаеску
50'
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Виейра
Желтая карточка
М. Каймаков
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Каймаков
26'
25'
Желтая карточка
Ж. Рубио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
7
Никита Моцпан
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
9
Куку
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
0
Мариус Йосипой
ЦП
10
Корнелиу Котогой
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
8
Андрей Кобет
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
16
Альберт Рейес
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
3-2-2-2
23
Райлеан
16
Болохан
2
Армаш
15
Жардан
2
Рябчук
22
Раца
11
Каймаков
13
Кожокару
9
Николаеску
7
Моцпан
3-2-2-2
12
Альварес
4
Гарсия
4
Ребес
18
Рубио
18
Рубио
3
Алаведра
21
Гарсия
8
Виейра
10
Клементе
9
Куку
15
Жардан
21
Ревенко
21
Ревенко
15
Жардан
16
Болохан
5
Посмак
5
Посмак
16
Болохан
9
Николаеску
8
Кобет
8
Кобет
9
Николаеску
13
Кожокару
20
Платика
20
Платика
13
Кожокару
18
Рубио
17
Сервос
17
Сервос
18
Рубио
10
Клементе
14
Алаез
14
Алаез
10
Клементе
8
Виейра
10
Бернат
10
Бернат
8
Виейра
Остались в запасе
Молдова
Андорра
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
14
Денис Марандичи
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
0
Мариус Йосипой
ЦП
10
Корнелиу Котогой
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
Главный тренер
Сергей Клещенко
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
16
Альберт Рейес
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
14
Денис Марандичи
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
0
Мариус Йосипой
ЦП
10
Корнелиу Котогой
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
16
Альберт Рейес
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Молдова - Андорра
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
Новости команд
Все
Молдова
Андорра
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+