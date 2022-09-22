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Расписание матчей
Лига наций
Латвия - Молдова
Латвия - Молдова: обзор матча 22 сентября 2022
Латвия
22.09.2022, четверг, 19:00
Лига наций, группа D1, 5 тур
1 : 2
Завершен
Молдова
55'
Я. Икаунекс
26'
И. Ревенко
45'
Й. Николаеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Латвия - Молдова
90'
+5
Замена
М. Кожокару
️️️️
В. Дамашкан
90'
+2
Желтая карточка
И. Ревенко
Замена
Э. Стужлис
️️️️
Р. Юрковскис
88'
87'
Желтая карточка
Е. Кочук
84'
Замена
И. Жардан
️️️️
С. Платика
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
А. Цыганик
82'
73'
Замена
В. Постолачи
️️️️
Й. Николаеску
60'
Желтая карточка
В. Посмак
Замена
Р. Кроллис
️️️️
А. Яунземс
57'
ГОЛ! 1:2!
Я. Икаунекс
Пас отдал
Э. Эмсис
55'
45'
ГОЛ! 0:2!
Й. Николаеску
Пас отдал
М. Каймаков
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Ревенко
Пас отдал
С. Платика
Желтая карточка
Я. Икаунекс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
7
Никита Моцпан
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Эмилс Бирка
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
19
Максимс Тонисевс
ЦФ
2
Даниэльс Балодис
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Дориан Райлеан
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
3-5-2
1
Штейнборс
5
Черномордис
4
Дубра
13
Юрковскис
6
Тоберс
11
Савалниекс
16
Яунземс
10
Икаунекс
8
Эмсис
14
Цыганик
9
Гутковскис
4-2-4
12
Челядник
14
Крачун
5
Посмак
2
Армаш
21
Ревенко
11
Каймаков
7
Ионицэ
9
Николаеску
7
Моцпан
20
Платика
10
Дамашкан
13
Юрковскис
5
Стужлис
5
Стужлис
13
Юрковскис
14
Цыганик
10
Икаунекс
10
Икаунекс
14
Цыганик
16
Яунземс
19
Кроллис
19
Кроллис
16
Яунземс
20
Платика
15
Жардан
15
Жардан
20
Платика
10
Дамашкан
13
Кожокару
13
Кожокару
10
Дамашкан
9
Николаеску
17
Постолачи
17
Постолачи
9
Николаеску
Остались в запасе
Латвия
Молдова
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Эмилс Бирка
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
19
Максимс Тонисевс
ЦФ
2
Даниэльс Балодис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Дориан Райлеан
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
Главный тренер
Сергей Клещенко
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Эмилс Бирка
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
19
Максимс Тонисевс
ЦФ
2
Даниэльс Балодис
ЦФ
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Дориан Райлеан
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Сергей Клещенко
Статистика матча Латвия - Молдова
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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