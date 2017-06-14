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    Армашу не предложили новый контракт в «Кубани»

    Центральный защитник «Кубани» Игорь Армаш в ближайшее время покинет краснодарский клуб. Действующий контракт с желто-зелеными у 29-летнего молдаванина заканчивается 30 июня, о его продлении на данный момент ничего не сообщается. Напомним, что в прошедшем сезоне он был капитаном команды.

    Игорь Армаш перешел в «Кубань» из шведского «Хаммарбю» в 2010 году. Инициатором такого перехода был Дан Петреску.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2017 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 июня 2017, 07:39

      Опять начали дербанить Кубань,уж закрыли бы,что ли ее.Бедные болельщики Кубани,штормит их всех от беспредела руководства администрации Кр края.

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 15 июня 2017, 00:08

      Правильно фанаты кричат: "Руководство БАЛАБОЛОВ!!!"

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