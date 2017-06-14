Армашу не предложили новый контракт в «Кубани»

Центральный защитник «Кубани» Игорь Армаш в ближайшее время покинет краснодарский клуб. Действующий контракт с желто-зелеными у 29-летнего молдаванина заканчивается 30 июня, о его продлении на данный момент ничего не сообщается. Напомним, что в прошедшем сезоне он был капитаном команды.

Игорь Армаш перешел в «Кубань» из шведского «Хаммарбю» в 2010 году. Инициатором такого перехода был Дан Петреску.