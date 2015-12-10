Армаш: «Надеюсь, у «Кубани» все будет хорошо»

Защитник «Кубани» Игорь Армаш надеется, что у его клуба все наладится.

«Сейчас я нахожусь в Краснодаре, но на днях планирую поехать с семьей на отдых в Молдову на две-три недели. Нам в клубе каждому футболисту раздали план занятий, и 20 числа мы должны начать подготовку. Но мы больше двух дней отдыхать не можем, поэтому начинаем заниматься раньше. Я пару дней отдохнул и сейчас уже хожу в тренажерный зал.

Слежу ли за тем, что происходит в «Кубани»? Пока ничего не читал в прессе. Надеюсь, все у команды наладится и будет хорошо», – сказал Армаш.