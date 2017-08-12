Армаш стал игроком «Анжи»

«Анжи» объявил о переходе в команду защитника Игоря Армаша. С 29-летним футболист подписан однолетний контракт.

«Футболист сборной Молдавии начал профессиональную карьеру в кишиневском «Зимбру», в котором выступал с 2007 по 2008 годы. В сезоне-2009 Армаш защищал цвета шведского «Хаммарбю». С 2010 года Сергей играл за краснодарскую «Кубань».

Новичок «Анжи» в течение последних девяти лет является членом национальной сборной Молдавии и имеет в активе 47 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами», – говорится в представлении игрока пресс-службой «Анжи».