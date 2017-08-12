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    Армаш стал игроком «Анжи»

    «Анжи» объявил о переходе в команду защитника Игоря Армаша. С 29-летним футболист подписан однолетний контракт.

    «Футболист сборной Молдавии начал профессиональную карьеру в кишиневском «Зимбру», в котором выступал с 2007 по 2008 годы. В сезоне-2009 Армаш защищал цвета шведского «Хаммарбю». С 2010 года Сергей играл за краснодарскую «Кубань».

    Новичок «Анжи» в течение последних девяти лет является членом национальной сборной Молдавии и имеет в активе 47 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами», – говорится в представлении игрока пресс-службой «Анжи».

    Источник: ФК «Анжи»

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    12.08.2017 10:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 августа 2017, 02:22

      Не плохо, он мне нравился, я помню его по Кубани...

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    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 12 августа 2017, 11:25

      Анжи вперед в пердив с Карпином

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