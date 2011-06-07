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    Зоран Кнежевич - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Зоран
    Отчество .
    Фамилия Кнежевич
    Команда Слобода Пойнт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 августа 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 14 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2011 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    27.10.2011 1' -64' Оренбург (Оренбург) 1:2 Шинник (Ярославль)
    06.10.2011 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 Торпедо Вл (Владимир)
    25.09.2011 1' -46' Мордовия (Саранск) 3:1 Оренбург (Оренбург)
    22.09.2011 1' -72' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:3 Оренбург (Оренбург)
    65' 26'
    15.09.2011 52' -90' Оренбург (Оренбург) 1:0
    12.09.2011 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:3 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    09.08.2011 1' -46' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Оренбург (Оренбург)
    11.07.2011 1' -76' Оренбург (Оренбург) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    07.06.2011 1' -64' Оренбург (Оренбург) 3:4 Енисей (Красноярск)
    04.06.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    28.05.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Оренбург (Оренбург)
    18.05.2011 1' -62' Оренбург (Оренбург) 1:1 Мордовия (Саранск)
    04.05.2011 1' -74' Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:3 Оренбург (Оренбург)
    28.04.2011 61' -90' Оренбург (Оренбург) 1:1 Балтика (Калининград)
    25.04.2011 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 Торпедо (Москва)
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