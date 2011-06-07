Зоран Кнежевич - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Зоран
|Отчество
|.
|Фамилия
|Кнежевич
|Команда
|Слобода Пойнт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Имя
|Зоран
|Отчество
|.
|Фамилия
|Кнежевич
|Команда
|Слобода Пойнт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|14
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2011
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|27.10.2011
|1' -64'
|Оренбург (Оренбург)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|06.10.2011
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|25.09.2011
|1' -46'
|Мордовия (Саранск)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|22.09.2011
|1' -72'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:3
|Оренбург (Оренбург)
|65' 26'
|15.09.2011
|52' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|12.09.2011
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:3
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|09.08.2011
|1' -46'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Оренбург (Оренбург)
|11.07.2011
|1' -76'
|Оренбург (Оренбург)
|0:1
|Урал (Екатеринбург)
|07.06.2011
|1' -64'
|Оренбург (Оренбург)
|3:4
|Енисей (Красноярск)
|04.06.2011
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|28.05.2011
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|18.05.2011
|1' -62'
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Мордовия (Саранск)
|04.05.2011
|1' -74'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|1:3
|Оренбург (Оренбург)
|28.04.2011
|61' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|25.04.2011
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Торпедо (Москва)