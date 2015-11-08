Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Заикин - статистика

Завершил карьеру
15 января 1988 (38)
#10 | Полузащитник
189 см | 81 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Домодедово
18
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Домодедово
2 : 1
08.11.2015
Псков
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Строгино
1 : 1
01.11.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
2 : 0
26.10.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Домодедово
3 : 0
21.10.2015
Коломна
1' - 89'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Торпедо Вл
2 : 2
17.10.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Домодедово
1 : 3
11.10.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Химки
4 : 0
05.10.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Домодедово
0 : 3
01.10.2015
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Волга
1 : 1
19.09.2015
Домодедово
1' - 90'
84'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Домодедово
0 : 1
15.09.2015
Знамя Труда
65' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
08.09.2015
Домодедово
78' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Домодедово
0 : 1
01.09.2015
Москва
1' - 64'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Карелия
0 : 2
25.08.2015
Домодедово
1' - 60'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Псков
1 : 0
18.08.2015
Домодедово
1' - 87'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Домодедово
1 : 1
12.08.2015
Строгино
1' - 90'
78'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Домодедово
2 : 2
04.08.2015
ЦРФСО
1' - 67'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Коломна
2 : 3
28.07.2015
Домодедово
1' - 57'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Домодедово
0 : 2
20.07.2015
Спартак К
1' - 66'
Главные новости
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
1
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
2
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
Жена Батракова тремя словами отреагировала на разгромное поражение «Галатасарая»
Вчера, 23:49
1
Рафинья повторил достижение Месси и Роналду
Вчера, 23:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+